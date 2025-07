Der türkische Botschafter in Wien, Ozan Ceyhun, hat die jüngsten Annäherungen zwischen Türkiye und Österreich gewürdigt. Insbesondere durch gemeinsame Bemühungen um ein Ende des Ukraine-Krieges stünden beide Staaten in engem Kontakt, sagte er am Montag der Nachrichtenagentur Anadolu.

Der österreichische Bundeskanzler Karl Nehammer unterstützte die Istanbuler Gespräche, „die als einziges Format die Kriegsparteien zusammenbringen“, betonte der Botschafter mit Blick auf die vergangenen Treffen in der Türkei. Der österreichische Regierungschef Nehammer setze sich europaweit für eine Unterstützung dieses Formats ein.

Ceyhun erinnerte zudem an die „Koordination“ zwischen Ankara und Wien im Rahmen des Moskau-Besuchs von Nehammer im April. Diese habe den Willen von Türkiye und Österreich verdeutlicht, den Frieden im Ukraine-Krieg zu etablieren. „Das letzte Telefongespräch zwischen unserem Präsidenten und dem Bundeskanzler deuten auf eine Fortsetzung dieser Bemühungen hin.“

Weitere Annäherung am Rande des NATO-Gipfels in Madrid erwartetBeim geplanten NATO-Gipfel Ende Juni erwartet der türkische Botschafter eine weitere Annäherung zwischen Türkiye und Österreich. Am Rande des Gipfels soll demnach ein Gespräch zwischen dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdoğan und Bundeskanzler Nehammer stattfinden. „Es könnte zu Entwicklungen kommen, die unsere Zusammenarbeit begünstigen“, so Ceyhun.

Der türkische Botschafter wies zudem auf einen positiven Trend in den Wirtschaftsbeziehungen hin. Das gemeinsame Handelsvolumen habe 2021 mit 3,7 Milliarden Euro ein Allzeithoch erzielt.