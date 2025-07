Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan hat weitere Schritte für eine Sicherheitszone im Norden Syriens angekündigt. „Diese Gebiete sind unsere Sicherheitszone“, betonte der Staatschef am Samstag bei einer Versammlung der regierenden AK-Partei.

Die geplante 30 Kilometer tiefe Sicherheitszone an der türkisch-syrischen Grenze richtet sich nach Angaben Ankaras gegen terroristische Bedrohungen durch die PKK/YPG.

Durch vergangene Anti-Terror-Operationen habe Türkiye die Einrichtung eines „Terrorkorridors“ an der südlichen Grenze des Landes erfolgreich abwenden können, sagte Erdoğan.

Die PKK wird in der Europäischen Union und in den USA als Terrororganisation geführt. Sie wird in Türkiye für den Tod von tausenden Zivilisten verantwortlich gemacht. Die YPG ist der syrische Ableger der PKK.

