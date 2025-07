Eine Moschee der Islamischen Föderation in der österreichischen Marktgemeinde Sollenau ist Ziel einer rassistischen Attacke geworden. Die Wände des Gotteshauses wurden mit islamfeindlichen Sprüchen in englischer und deutscher Sprache beschmiert, wie die türkische Botschaft in Wien am Montag informierte.

Die Polizei habe bereits ihre Ermittlungen zum Vorfall aufgenommen. Der Botschafter Ankaras in Wien, Ozan Ceyhun, teilte TRT Deutsch mit, dass er den Vorfall verurteilte.

Der türkische Generalkonsul in Wien, Cafer Mert Özmert, befinde sich auf dem Weg zur Moschee, fügte der Botschafter hinzu. „Ich hoffe, dass dieser rassistische Vorfall, der den gesellschaftlichen Frieden in Österreich gefährdet, der letzte bleibt.“

