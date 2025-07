Außenministerin Annalena Baerbock hat vor ihrer Reise nach Türkiye am Donnerstag die engen deutschen Beziehungen zu Ankara gelobt. Türkiye sei ein „unverzichtbarer Partner“, erklärte Baerbock in einer Pressemeldung des Auswärtigen Amtes am Montag.

„Meine Reise in die Türkei führt mich zu einem unverzichtbaren Partner und in ein Land, das wie kaum ein anderes mit unserem verbunden ist“, sagte Baerbock.

In Millionen Menschen in Deutschland schlage ein deutsches und ein türkisches Herz. „Für mich bedeutet dieser doppelte Herzschlag eine doppelte Stärke“, fügte die Bundesaußenministerin mit Blick auf die türkischstämmige Minderheit in Deutschland hinzu.

In Ankara wird sich Baerbock mit ihrem Amtskollegen Mevlüt Çavuşoğlu zu Gesprächen treffen. Auf der Agenda der Gesprächsthemen stehen unter anderem die Aufnahme Finnlands und Schwedens in die NATO, der Ukraine-Krieg und die türkischen Vermittlungsbemühungen im Konflikt.