Drei der in Haiti entführten türkischen Staatsangehörigen sind freigelassen worden. Wie das Unternehmen, aus dessen Bus die Menschen vor einem Monat von einer Bande verschleppt wurden, am Dienstag der Nachrichtenagentur AFP erklärte, wurden die drei jungen Frauen „am Wochenende aus gesundheitlichen Gründen freigelassen, weil sie krank waren“. Fünf türkische Männer seien jedoch „immer noch in ihrer Gewalt“.

Der Bus war am 8. Mai von der dominikanischen Hauptstadt Santo Domingo nach Port-au-Prince unterwegs, als er kurz nach dem Grenzübertritt von einer der mächtigsten bewaffneten Banden Haitis, den 400 Mawozo gekapert wurde. An Bord des Busses befanden sich insgesamt acht Türken. Bei den Türken handelte es sich Honorarkonsul Hugues Josué zufolge um Helfer einer „Organisation zur Bildungsförderung“ im Alter zwischen 20 und 26 Jahren. Drei ebenfalls entführte Haitianer und der dominikanische Fahrer wurden bereits nach einer Woche nach der Zahlung von Lösegeld freigelassen.

Im vergangenen Oktober hatte eine kriminelle Bande in der Nähe von Port-au-Prince zwölf Missionare und deren fünf Kinder aus den USA und Kanada in ihre Gewalt gebracht. Sie forderte ein Lösegeld von 17 Millionen Dollar (15 Millionen Euro) und drohte mit der Ermordung der Geiseln, sollte es nicht gezahlt werden. Es dauerte zwei Monate, bis die letzten zwölf Entführten wieder freikamen.