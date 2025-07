Grüne überholen SPD nach langer Zeit in INSA-Umfrage

Die Grünen überholen erstmals seit fast einem Jahr wieder die SPD in einer INSA-Meinungsumfrage. Sie kommen demnach auf 21,5 Prozent, die Kanzlerpartei nur noch auf 20. Die Union bleibt mit 27 Prozent weiterhin an der Spitze in der Wählergunst.