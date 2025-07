New York: Frau von Mann ins Gleisbett geschubst

Schockierende Aufnahmen einer Überwachungskamera zeigen, wie am Sonntagnachmittag am Bahnhof Westchester & Jackson Av. in New York ein Unbekannter ohne Vorwarnung eine 52-jährige Frau ins Gleisbett stößt. Die Polizei fahndet nun nach dem Täter.