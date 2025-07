Das internationale Metaverse- und Rundfunk-Forum von TRT hat begonnen. Das in Istanbul stattfindende Forum bringt nationale sowie internationale Tech-Experten zusammen, die über die Zukunft der Rundfunkindustrie im Zeitalter von Virtual Reality sowie Mixed Reality diskutieren. Die Eröffnungsreden am Freitag hielten TRT-Intendant Mehmet Zahid Sobacı sowie der türkische Kommunikationsdirektor Fahrettin Altun.

Altun erklärte in seiner Rede, dass das Metaversum in letzter Zeit die Aufmerksamkeit der Weltöffentlichkeit auf sich gezogen habe und nun zu einem festen Bestandteil des Lebens geworden sei. Das Metaverse werde dabei „eine neue Vision“ für die Zukunft des Internets und der Kommunikation darstellen, so Altun. Türkiye sei deshalb darauf bedacht, auch die staatliche Kommunikation und Bürokratie in das Metaverse zu integrieren, fügte der Kommunikationsdirektor hinzu.

Chancen und Risiken des Metaverse im FokusDie Veranstaltung befasst sich mit vier konkreten Fragestellungen. Das erste Panel erörtert die Gestaltung des Metaverse. Das zweite Panel trägt den Titel „What's Next: Humanity 2.0?“, wobei diskutiert wird, ob das Metaverse der Gesellschaft eine dezentrale Freiheit ermöglichen oder sich eine digitale Dystopie verwandeln wird. In der nächsten Gesprächsrunde treffen Persönlichkeiten aus der Start-up- und Gaming-Szene zusammen und tauschen sich über mögliche Geschäftsmodelle, die Gaming-Branche und Chancen für Gründer im Metaverse aus.

Abschließend beschäftigen sich Experten unter dem Titel „Media Arts in the Metaverse“ mit Fragen wie jenen, ob und auf welche Weise Medien im Metaverse existieren können oder welche Risiken und Chancen die technologischen Entwicklungen für Rundfunk und Journalismus bieten.