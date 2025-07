​​Ein Hubschrauber mit sieben Personen an Bord ist in Mittelitalien verschwunden. Laut lokalen Berichten vom Freitag befinden sich unter den Vermissten vier türkische und zwei libanesische Staatsangehörige. Der Hubschrauber startete am Donnerstagmorgen vom Flughafen Capannori Lucca Tassignano in Lucca in Richtung Treviso, verschwand aber bald darauf vom Radar, wie die italienische Tageszeitung „Il Gazzettino“ am Freitag berichtete.

Laut der Nachrichtenagentur Anadolu (AA) befanden sich vier türkische Staatsangehörige an Bord, die für ein türkisches Privatunternehmen arbeiten. Nach ersten Informationen sei der Hubschrauber an der Grenze zwischen den italienischen Regionen der Toskana und Emilia-Romagna aus dem Visier der Flugüberwachung geraten.

Genauere Informationen über dessen Schicksal bestehen derzeit nicht. Die türkische Botschaft in Rom steht nach Angaben des Außenministeriums in Ankara in regelmäßigem Kontakt sowohl mit den italienischen Behörden als auch mit dem betroffenen Privatunternehmen.

Die italienischen Behörden haben laut AA umgehend eine Suchaktion eingeleitet. Diese wurde jedoch am Donnerstagabend aufgrund der eingeschränkten Sicht unterbrochen und erst am Freitagmorgen wieder aufgenommen.