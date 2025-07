Russland hat den Westen vor Cyberangriffen auf russische Infrastruktur gewarnt. Ein solches Handeln könne zu einer direkten militärischen Konfrontation führen, drohte das russische Außenministerium am Donnerstag. Versuche, Moskau „im Cyberspace herauszufordern“, würden mit gezielten Gegenmaßnahmen beantwortet werden, hieß es in einer Erklärung.

„Ruhm für die Ukraine“ statt Seite des WohnungsbauministeriumsDie Erklärung erfolgte, nachdem die Website des russischen Wohnungsbauministeriums am Wochenende offenbar gehackt worden war. Eine Internetsuche nach der Website führte zu einem Bild mit der Parole „Ruhm für die Ukraine“ in ukrainischer Sprache.

Russlands kritische Infrastruktur und staatliche Einrichtungen seien in den vergangenen Tagen von Cyberangriffen betroffen gewesen, hieß es in der Erklärung. Dieser zufolge befinden sich die verantwortlichen Hacker in den USA und der Ukraine. „Seien Sie versichert, dass Russland aggressive Aktionen nicht unbeantwortet lassen wird“, erklärte das russische Außenministerium.

„Gefahr eines direkten militärischen Zusammenstoßes stark erhöht“In der Erklärung, die vom Leiter der Abteilung für internationale Informationssicherheit des Ministeriums herausgegeben wurde, warf Moskau Washington vor, „bewusst die Schwelle für den Einsatz von IT im Kampf“ zu senken. Der Westen militarisiere den Informationsraum und versuche, die Netzwelt in eine Bühne der zwischenstaatlichen Konfrontation zu verwandeln. Das habe „die Gefahr eines direkten militärischen Zusammenstoßes mit unvorhersehbaren Folgen stark erhöht“, hieß es aus Moskau.

Seit dem Einmarsch Russlands in die Ukraine am 24. Februar wurden die Websites zahlreicher staatlicher Unternehmen und Nachrichtenorganisationen gehackt. Oftmals diente das dazu, Informationen zu verbreiten, die der offiziellen Linie Moskaus im Ukraine-Krieg widersprechen.

Russlands Präsident Wladimir Putin hatte im Mai erklärt, dass die Zahl der Cyberangriffe auf Russland durch ausländische „staatliche Strukturen“ um ein Vielfaches gestiegen sei. Putin fordert seither, Russlands IT-Sicherheit zu stärken.

