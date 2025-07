Nach einem mutmaßlich ausländerfeindlich motivierten Angriff auf einen 33-Jährigen in Essen-Borbeck hat die Polizei Essen einen 55 Jahre alten Tatverdächtigen identifiziert. Der mutmaßliche Täter konnte nach einer Öffentlichkeitsfahndung am Donnerstag von Zeugen ausgeforscht werden, wie die Behörde am Freitag bekanntgab. Das berichtet die Online-Ausgabe der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung „waz.de“.

Der Tatverdächtige soll einen Deutschen mit Migrationshintergrund am 2. Februar um kurz nach 10 Uhr auf der Gerichtsstraße nicht nur rassistisch beleidigt, sondern auch körperlich attackiert haben. Der Angreifer stieß dem 33-Jährigen einen Ellenbogen in den Bauch. Danach zeigte er den „Hitlergruß“, wie Polizeisprecherin Sonja Kochem berichtete.

