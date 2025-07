New Yorker bei Demo gegen Waffengewalt

Tausende Menschen sind in New York auf die Straße gegangen, um Maßnahmen gegen die verheerende Waffengewalt im den USA zu fordern. Immer wieder blockieren republikanische Politiker Bemühungen, strengere Waffengesetze zu erlassen.Auslöser für die Proteste waren zwei schreckliche Schießereien im vergangenen Monat: ein Amoklauf in einer texanischen Grundschule, bei der 19 Kinder und zwei Lehrer getötet wurden, und eine Massenerschießung in einem New Yorker Supermarkt, bei der 10 Schwarze ums Leben kamen.Laut der NGO „Gun Violence Archive“ hat die Waffengewalt in den USA in diesem Jahr bereits mehr als 19.300 Menschen das Leben gekostet. Damit geht das Problem in dem Land weit über die öffentlichkeitswirksamen Massenmorde hinaus. Mehr als die Hälfte der Todesfälle durch Schusswaffen sind auf Selbstmord zurückzuführen.