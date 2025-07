Trainer Andrea Pirlo hat rund ein Jahr nach seiner Trennung von Juventus Turin einen neuen Verein. Der Fußball-Weltmeister von 2006 betreut künftig den türkischen Erstligisten Karagümrük SK aus Istanbul. Wie der Klub am Sonntag mitteilte, soll der 43 Jahre alte ehemalige Mittelfeldstratege am Dienstag offiziell als neuer Coach vorgestellt werden und sein Amt am 1. Juli antreten.

2020 wurde Pirlo Trainer des zweiten Teams von Juventus Turin. Daraufhin übernahm er bis Sommer 2021 die A-Mannschaft. Seit dem Ende seines Engagements war Pirlo ohne Trainerjob.

Als Spieler war Pirlo ein Star bei Juventus Turin. Er war für seine präzisen Pässe bekannt und absolvierte zwischen 2011 und 2014 über 160 Pflichtspiele.

Karagümrük hatte in der abgelaufenen Meisterschaft den achten Platz belegt. Im Kader der Mannschaft finden sich unter anderem Emre Mor, ehemaliger Spieler von Borussia Dortmund, und Levent Mercan, der von Schalke 04 ausgeliehen ist.