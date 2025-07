Im Zusammenhang mit dem Tod eines 35-jährigen Staatsbürgers in französischem Polizeigewahrsam fordert Türkiye von Paris nun Aufklärung. Mert Keskin war bereits in der Nacht vom 12. auf den 13. Januar 2021 in der elsässischen Stadt Sélestat ums Leben gekommen. Filmmaterial, das die Nachrichtenagentur Anadolu (AA) erworben hatte, nährt nun Zweifel an den offiziellen Darstellungen der Polizei zu den damaligen Ereignissen.

Video lässt kein „unkooperatives“ Verhalten Keskins erkennenKeskin könnte den Aufnahmen zufolge verstorben sein, als ihn Beamte, die ihn in Handschellen in die Wache geführt hatten, gewaltsam in Bauchlage brachten und in diesem Zustand auf einem harten Untergrund festhielten.

Vonseiten der Polizei hieß es damals, Keskin habe sich im Gewahrsam „unkooperativ“ verhalten und sei „unruhig“ gewesen, was diese Maßnahme erforderlich gemacht habe. In dem von AA erworbenen Videomaterial ist jedoch zu sehen, wie Polizeibeamte Keskin in die Wache bringen, wobei dieser ruhig mit auf dem Rücken gefesselten Händen geht.

Später sieht man Keskin regungslos auf einer Bank in der Zelle liegen. Ein Beamter prüft, ob er atmet, hebt seinen Arm an und lässt diesen auf den Boden fallen. Zwei Polizeibeamte kommen wenig später hinzu, legen Keskin auf den Boden und prüfen, ob er Lebenszeichen von sich gibt.

Anschließend ziehen sie ihm das Hemd aus und beginnen mit der Herzdruckmassage. Aus dem Videomaterial geht hervor, dass die Beamten, nachdem sie den Atemstillstand bemerkt hatten, etwa zwei Minuten verstreichen ließen, bevor sie mit den Wiederbelebungsmaßnahmen begannen.

Bilgiç: Vorgehen wirkt „nicht rechtsstaatlich“Der Sprecher des Außenministeriums der Republik Türkiye, Tanju Bilgiç, erklärte am Samstag, die türkische Regierung habe die französischen Justizbehörden kontaktiert. Es laufe eine Untersuchung.

Was auf den neu erhaltenen Bildern zu sehen sei, sei „nicht rechtsstaatlich“, betonte Bilgiç. „In diesem Zusammenhang erwarten wir, dass die Gründe für den Tod unseres Bürgers so schnell wie möglich geklärt werden.“ Türkiye werde die Entwicklung aufmerksam weiterverfolgen, fügte der Sprecher hinzu.