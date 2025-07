Der türkische Markt für Informations- und Kommunikationstechnik (ITK) hat nach Angaben des Verbands der Informatikindustrie (TÜBİSAD) im Jahr 2021 ein Volumen von 266 Milliarden TL (14,78 Milliarden Euro) erreicht. Die ITK-Branche sei im vergangenen Jahr um 36 Prozent gegenüber 2020 gewachsen und übertreffe damit die ursprüngliche Wachstumsprognose von 10 Prozent, hieß es im jüngsten Jahresbericht des Verbands am Dienstag.

Die ITK-Branche des Landes wuchs laut Bericht zwischen 2017 und 2011 im Durchschnitt um 23 Prozent pro Jahr, wobei die höchste Expansion demnach in diesem Zeitraum im vergangenen Jahr verzeichnet wurde. Der IT-Sektor entwickelte sich im gleichen Zeitraum durchschnittlich um 29 Prozent, während das Wachstum der Kommunikationstechnologien 19 Prozent betrug.

Exporte in der ITK-Branche im Aufwind

Aus dem Bericht geht auch hervor, dass in Bezug auf die Herkunft der Produkte der Anteil inländischer Produkte mit 76 Prozent in der Kategorie IT-Software am höchsten war, gefolgt von IT-Dienstleistungen mit 69 Prozent. Das hat sich demnach auch bei den Exporten bemerkbar gemacht.

Softwareexporte hatten mit 14,8 Milliarden TL den größten Anteil an den Gesamtexporten der Branche, gefolgt von Kommunikationsausrüstung mit 1,02 Milliarden Lira. Die Ausfuhren von Hardware und IT-Dienstleistungen beliefen sich im vergangenen Jahr auf 1 Milliarde TL bzw. 619 Millionen TL.

Fünf neue Teknoparks – 149 Prozent Umsatzplus

Die Zahl der sogenannten Teknoparks (Technologieentwicklungszonen) in Türkiye haben dem Bericht zufolge ebenfalls einen deutlichen Anstieg von 87 im Jahr 2021 auf 92 Parks im März 2022 verzeichnet. Die Zahl der in Teknoparks tätigen Unternehmen sei um 23 Prozent von 6267 auf 7707 gestiegen.

Der Umsatz der Teknoparks schoss laut TÜBİSAD in diesem Jahr im Vergleich zu 2021 um 149 Prozent auf 51,8 Milliarden TL in die Höhe und verzeichnete Rekord-Exporteinnahmen mit einem Plus von 73 Prozent auf 13,3 Milliarden TL. Die grünen Zahlen wirkten sich auch auf die Anzahl der Beschäftigten aus. Im März dieses Jahres seien mehr als 79.000 Menschen in den Teknoparks beschäftigt gewesen – ein Zuwachs von 23 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.