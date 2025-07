Das Treffen des Wiener Landeshauptmanns und Bürgermeisters Michael Ludwig mit dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdoğan hat in Österreich heftige Kritik ausgelöst. Am Dienstag hat Ludwig diese auf einer Pressekonferenz zurückgewiesen.

Im Rahmen der Türkiye-Reise habe sich am vergangenen Freitag auch kurzfristig die Möglichkeit ergeben, den türkischen Präsidenten zutreffen. Dabei ging um die bilateralen Beziehungen zwischen Österreich und Türkiye sowie um den Krieg in der Ukraine. Am Dienstag verteidigte Ludwig das Treffen. Bei der Reiseplanung vorab hatten zwar bereits Gerüchte über einen möglichen Termin mit Erdoğan kursiert. Offiziell wurde ein solcher jedoch nicht bestätigt. Erst nach dem Treffen teilte Ludwig am Freitag via Twitter ein Foto, das die Zusammenkunft mit dem türkischen Staatspräsidenten Erdoğan dokumentiert.

Ludwig reiste als Präsident des Städtebundes nach Türkiye, um sich in Istanbul mit der Präsidentin des türkischen Städtebundes, Fatma Şahin, auszutauschen. Für Herbst ist dort eine Wirtschaftskonferenz in Planung.