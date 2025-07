Am Mittwoch hat TRT Balkan seinen Betrieb aufgenommen. Die neue Medienplattform richtet sich an sieben Länder des Balkans und wird Inhalte in mehreren Sprachen veröffentlichen, darunter Albanisch, Bosnisch und Mazedonisch.

Der türkische öffentlich-rechtliche Sender TRT hat mit TRT Balkan eine neue digitale Nachrichtenplattform gestartet, die über politische, soziale, kulturelle und wirtschaftliche Themen mit Relevanz für den Balkan berichten wird.

TRT Balkan bietet Inhalte in mehreren Sprachen und auf mehreren PlattformenDie Plattform wird spezielle Inhalte für Bosnien und Herzegowina, Kroatien, Serbien, Mazedonien, Albanien, das Kosovo und Montenegro veröffentlichen. Sie richtet sich an über 30 Millionen Menschen aus diesen Ländern sowie der Balkan-Diaspora und bietet ein breites Spektrum an Inhalten in mehreren Sprachen.

Wie die anderen internationalen Nachrichtenplattformen von TRT wird auch TRT Balkan Inhalte auf YouTube, Facebook, Twitter, Instagram und TikTok veröffentlichen. Von seinen Büros in Skopje und Sarajevo aus wird TRT Balkan mit dem Ziel arbeiten, seinem Publikum objektive und zuverlässige Nachrichten aus dem gesamten Balkan zu liefern.

Der Stimme Türkiyes Gehör verschaffenTRT Balkan sei zudem ein weiterer Schritt, um der Stimme Türkiyes in der ganzen Welt Gehör zu verschaffen, sagte TRT-Generaldirektor Prof. Dr. Mehmet Zahid Sobacı. Die Plattform ist, so betont Sobacı, Teil der Pläne von TRT, weltweit zu expandieren.

Die in Ankara ansässige Organisation unterhält bereits fünf verschiedene internationale Feeds: TRT World, TRT Arabi, TRT Deutsch, TRT Russian und TRT Français.

Das 1964 gegründete türkische Medienunternehmen ist seit 2016, als es seinen englischsprachigen Dienst TRT World startete, auf dem Weg, ein großer internationaler Nachrichtensender zu werden.

