Intelligente Raketen für Kampfdrohne Akıncı

Die türkische Kampfdrohne Bayraktar Akıncı hat am Dienstag während eines Tests in Sinop erstmals mit intelligenten Luft-Boden-Langstreckenraketen geschossen. Das innovative System ist in der Lage, Ziele aus 100 Kilometern Entfernung bei jeder Witterung präzise zu treffen.