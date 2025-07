Türkischer und griechischer Verteidigungsminister im Dialog

Inmitten der Spannungen um wechselseitige Vorwürfe von Luftraumverletzungen trafen sich am Donnerstag die Verteidigungsminister Türkiyes und Griechenlands am Rande eines NATO-Treffens in Brüssel zu einem Dialog mit dem Ziel der Entspannung.