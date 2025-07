Der deutsche Diplomat Markus Potzel wird neuer stellvertretender Afghanistan-Beauftragter der Vereinten Nationen. Potzel werde Nachfolger der Dänin Mette Knudsen als stellvertretender Leiter der UN-Afghanistan-Mission (Unama), teilte UN-Generalsekretär António Guterres am Freitag in New York mit. Der 1965 geborene Potzel arbeitet seit rund 30 Jahren als Diplomat und war zuletzt designierter deutscher Botschafter für Afghanistan.

Zumindest vorübergehend soll Potzel die Unama-Mission demnach auch leiten, da deren Chefin, die kanadische Diplomatin Deborah Lyons den Posten, den sie seit 2020 innehatte, vor kurzem aufgegeben hat. Wer ihr nachfolgen soll, war zunächst noch nicht klar.

Unama ist seit knapp zwei Jahrzehnten für die Koordinierung der politischen Entwicklung und die humanitäre Hilfe in Afghanistan zuständig und überwacht zudem die Einhaltung der Menschenrechte. Nach dem Machtwechsel im August 2021 ist die UN auf Zusammenarbeit mit den regierenden Taliban angewiesen. Die militanten Islamisten haben nach ihrer Machtübernahme Freiheitsrechte eingeschränkt und schließen insbesondere Mädchen und Frauen vom öffentlichen Leben zunehmend aus. Das Land leidet unter einer humanitären Katastrophe. Millionen Menschen sind auf Unterstützung und Lebensmittelhilfen angewiesen.