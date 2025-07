Energiekrise: Habeck will zusätzliche Maßnahmen für weniger Gasverbrauch

Bundeswirtschaftsminister Habeck will zusätzliche Maßnahmen ergreifen, damit der Erdgasverbrauch in Deutschland sinkt. So soll der Einsatz von Gas für Stromerzeugung und Industrie gesenkt werden – mehr Kohlekraftwerke sollen zum Einsatz kommen.