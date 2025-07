Türkiye hat in den ersten fünf Monaten des Jahres 11,3 Millionen ausländische Touristen beherbergt. Die Zahl der Ausländer, die das Land im Zeitraum von Januar bis Mai besuchten, stieg im Jahresvergleich um 207,1 Prozent, wie aus den am Montag veröffentlichten offiziellen Zahlen der Tourismusverbände hervorgeht.

Istanbul war beliebtestes ReisezielDer größte Teil der Reisenden besuchte Istanbul, die bevölkerungsreichste Stadt Türkiyes und einer der bedeutsamsten Touristenmagneten. Fast 5,3 Millionen Gäste und damit 46,8 Prozent aller ausländischen Besucher bereisten die Bosporusmetropole.

Auf Istanbul folgte das beliebte Mittelmeerurlaubsziel Antalya mit 2,25 Millionen ausländischen Touristen. Die Stadt Edirne im Nordwesten von Türkiye, die sowohl an Bulgarien als auch an Griechenland grenzt, folgt an der dritten Stelle des Rankings mit 1,3 Millionen ausländischen Besuchern.

Mehr als ein Zehntel der Besucher kam aus DeutschlandDie meisten ausländischen Touristen in der Zeit von Januar bis Mai – nämlich fast 1,3 Millionen oder 11,6 Prozent – waren deutsche Staatsangehörige. Dahinter folgten Reisende aus Bulgarien (8,4 Prozent) und der Russischen Föderation (7,55 Prozent).

Allein im Mai besuchten 3,8 Millionen Ausländer das Land, was einem Anstieg von 308,5 Prozent im Jahresvergleich entspricht.

