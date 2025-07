TRT-Intendant Mehmet Zahid Sobacı hat in Skopje mit einer Werbeveranstaltung die digitale Nachrichtenplattform TRT Balkan vorgestellt. Von der nordmazedonischen Hauptstadt aus will die türkische öffentlich-rechtliche Sendeanstalt die ganze Region mit „vertrauenswürdigen Inhalten“ in den jeweiligen Landessprachen versorgen, erklärte Sobacı am Montag. Während der Veranstaltung wurden auch Werbevideos und Interviews gezeigt, die von TRT Balkan vorbereitet worden waren.

An der Veranstaltung nahmen auch der türkische Botschafter in Skopje, Hasan Mehmet Sekizkök, der TRT-Vorstandsvorsitzende Ahmet Albayrak, zahlreiche Politiker sowie Vertreter türkischer Institutionen und Organisationen in Nordmazedonien teil.

In seiner Rede erklärte Sobacı, Türkiye habe enge historische und ethnische Beziehungen zum Balkan und der türkische öffentlich-rechtliche Sender TRT werde in der Region „mit Interesse und Aufmerksamkeit“ verfolgt. Aus diesem Grund hätten die Entwicklung, das Wohlergehen und der Frieden in der Region stets oberste Priorität in Ankara. TRT Balkan werde diese Linie fortführen.

Dabei wolle TRT nicht nur die ethnischen Türken in der Balkan-Region ansprechen, sondern die „brüderlichen Banden“ mit allen Menschen im Balkan stärken, sagte Sobacı. Die neue Nachrichtenplattform sei auch mit Blick auf diese Vielfalt eingerichtet worden.

TRT sende und veröffentliche bereits in 41 Sprachen und Dialekten, einschließlich der regionalen Sprachen von Türkiye, so Sobacı. TRT Balkan füge dem nun weitere Sprachen und „eine neue Dimension hinzu“. Sobacı sei sich sicher, dass TRT Balkan mit Inhalten auf Mazedonisch, Albanisch, Bosnisch, Kroatisch und Serbisch die Berichterstattung in der Region bereichern werde und mit seiner Erfahrung exklusive Inhalte in gewohnter TRT-Qualität liefern werde.