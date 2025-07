Fahrettin Altun, der Kommunikationsdirektor des türkischen Präsidenten, hat sich in einem Zeitungsinterview zum schwedischen Antrag auf NATO-Mitgliedschaft geäußert. Türkiye habe Bedenken dahingehend, dass eine NATO-Mitgliedschaft Schwedens dem Kampf gegen den Terrorismus schaden könnte. „Wir müssen sicher sein, dass Schweden die Werte des Bündnisses und die Sicherheit künftiger Mitglieder beschützen wird,” sagte Altun der in Stockholm erscheinenden Tageszeitung „Svenska Dagbladet”.

Bevor Türkiye grünes Licht für einen Beitritt Schwedens in die NATO gebe, „müssen wir davon überzeugt sein, dass in Ihrem Land gesammeltes Geld nicht für Angriffe auf türkische Bürger verwendet wird“, so Altun. Auch müsse sichergestellt sein, dass schwedische Waffen nicht in Terroristenunterkünften in Syrien oder im Irak auftauchen werden.

Es müsse sichergestellt sein, dass Schweden die Werte des Bündnisses und die Sicherheit seiner potenziellen Verbündeten aufrechterhält, betonte Altun. Die Sicherheit der Bürger im eigenen Land stehe für Türkiye an erster Stelle. Das türkische Volk habe das Vertrauen in die Erklärungen der Europäer verloren. Zahlreiche Versprechen in Bezug auf die EU-Mitgliedschaft, auf Zypern, auf den Kampf gegen den Terrorismus oder die Bekämpfung der irregulären Migration seien nicht eingehalten worden. Deshalb wolle Türkiye ab sofort Taten sehen und keine Worte mehr hören.