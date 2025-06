Ein palästinensischer Vater und sein Sohn sind aus Deutschland aufgebrochen, um sich dem Global March to Gaza in Ägypten anzuschließen. Ihr Ziel war es, die Rafah-Grenze zu erreichen und ein Ende der Blockade sowie der Hungersnot in Gaza zu fordern. In einer Videoaufnahme teilen sie ihre Botschaft an die Welt – nach ihrer Festnahme durch ägyptische Behörden.