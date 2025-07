Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan und der saudische Kronprinz Mohammed bin Salman haben ihre Entschlossenheit betont, eine neue Ära der Zusammenarbeit in den bilateralen Beziehungen einzuleiten. Diese soll sich unter anderem auf die Bereiche Politik, Wirtschaft, Militär, Sicherheit und Kultur erstrecken. Beide Spitzenpolitiker veröffentlichten eine entsprechende Erklärung im Anschluss an ihre Konsultationen am Mittwoch in Ankara.

Intensiverer Handel – mehr DirektflügeIn der gemeinsamen Erklärung heißt es, Ankara und Riad haben beschlossen, die „Konsultationen und die Zusammenarbeit in regionalen Fragen zu vertiefen, um Stabilität und Frieden zu stärken“. Man wolle diese auf der Grundlage der „historischen Brüderlichkeit“ der beiden Nationen für die Zukunft der Region ausbauen und aufrechterhalten.

Ein Bereich, den dies betreffen soll, sei jener der Luftfahrt und der damit zusammenhängenden Sicherheit und Technologie. So soll die Zahl der Flüge zwischen beiden Ländern erhöht werden, zudem strebe man eine intensivere Kommunikation im öffentlichen und privaten Sektor der beiden Länder an.

Gleiches gelte für den bilateralen Handel. Dieser soll erleichtert, ausgebaut und diversifiziert werden. Investitionen und konkrete Partnerschaften in einer Reihe von Bereichen sollen beide Länder enger aneinanderrücken lassen.

Türkiye wird bedeutende Rolle in saudischer „Vision 2030“ spielenKonkret bedankt sich das Königreich in der gemeinsamen Erklärung bei Türkiye für die Unterstützung Riads beim Vorhaben, die EXPO 2030 auszurichten. Präsident Erdoğan und Kronprinz Bin Salman kamen auch überein, den bilateralen Kooperationsrat zu aktivieren, um die Ziele der Zusammenarbeit zu erreichen und den Erfahrungsaustausch zwischen Experten zu intensivieren.

Beide G20-Länder stehen vor großen Vorhaben, wenn es darum geht, ihr ökonomisches Potenzial zu entfalten. In Saudi-Arabien hatte Kronprinz Bin Salman in diesem Zusammenhang die „Vision 2030“ für das Königreich entworfen.

Das umfassende Paket soll Bereiche von Investitionen, Handel, Tourismus, Entwicklung, Industrie und Bergbau über Bauprojekte, Verkehrsinfrastruktur, Landwirtschaft und Ernährungssicherheit bis hin zu Gesundheit, Medien und Sport betreffen. Künftig dürfte auch Türkiye als Partner bei dessen Umsetzung eine tragende Rolle spielen.

Innovationen sollen Energieeffizienz steigern und Folgen des Klimawandels abmildern

Konkret sprachen beide Seiten in Ankara über die verstärkte Zusammenarbeit bei der Förderung und Raffinerie von Erdöl, in der Petrochemie, aber auch beim Klimaschutz. Dazu sollen Maßnahmen bezüglich Energieeffizienz, Elektrizitätsversorgung und erneuerbarer Energien sowie Innovationen und saubere Technologien für Kohlenwasserstoffressourcen beitragen. Türkiye begrüßt auch die von Saudi-Arabien ins Leben gerufene „Saudi Green Initiative“ und die „Middle East Green Initiative“.

In Zukunftsbranchen wie der Künstlichen Intelligenz, digitalen Technologien oder intelligenten Städten setzt man ebenfalls auf die Entwicklung von Produktions- und Investitionspartnerschaften.

„Neue Ära“ soll gesamte Region kennzeichnenBereits Ende April hatte Präsident Erdoğan Saudi-Arabien einen zweitägigen Arbeitsbesuch abgestattet, um die bilateralen Beziehungen zu stärken. Dabei traf er mit dem saudischen König Salman bin Abdulaziz Al Saud sowie dem Kronprinzen zusammen und erörterte verschiedene internationale, regionale und bilaterale Themen.

Auf dem Rückweg von seinem Besuch betonte der Präsident von Türkiye, Ankara und Riad seien entschlossen, sich weiterhin für die gemeinsamen Interessen und die Stabilität in der Region einzusetzen.

Während beide Länder mit Ägypten, Israel und den Vereinigten Arabischen Emiraten über eine Normalisierung der Beziehungen verhandeln, bezeichnete Präsident Erdoğan diese Bemühungen als Ausdruck einer „neuen Ära“, in der es darum gehe, „Freunde und nicht Feinde zu gewinnen“.

Unterdessen trafen sich auch türkische und saudische Journalisten in der türkischen Hauptstadt, um Möglichkeiten der Medienzusammenarbeit zwischen den beiden Ländern zu prüfen.

