Die finnische Ministerpräsidenten Sanna Marin glaubt an eine baldige Einigung mit Türkiye über eine NATO-Mitgliedschaft Finnlands und Schwedens – noch vor dem NATO-Gipfeltreffen. Bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit ihrem kroatischen Amtskollegen Andrej Plenkovic am Dienstag in Zagreb versicherte sie, dass ihre Regierung die türkischen Bedenken klären werde. Finnland und Schweden würden das Militärbündnis langfristig stärken, so die Finnin. Der NATO-Gipfel wird am 29. und 30. Juni in der spanischen Hauptstadt Madrid stattfinden.

Auch Plenkovic sprach sich für die NATO-Norderweiterung aus. Kroatien sei sich der Bedeutung der NATO in der heutigen Welt bewusst und zudem habe Finnland eine Grenze mit Russland. „Wir respektieren die Entscheidung Finnlands, Mitglied der NATO zu werden. Auch Finnland und Schweden wollen den Sicherheitsschirm der NATO“, sagte der kroatische Ministerpräsident.

Als Reaktion auf den russischen Angriffskrieg in der Ukraine hatten Finnland und Schweden ihre jahrzehntelange militärische Neutralität aufgegeben und im Mai einen Antrag auf NATO-Mitgliedschaft gestellt. Der Aufnahme müssen alle Mitgliedsländer des Verteidigungsbündnisses zustimmen.

Türkiye spricht sich derzeit gegen die Aufnahme aus und verlangt vor einem NATO-Beitritt schriftliche Sicherheitsgarantien von den beiden nordischen Ländern. Ankara wirft Stockholm und Helsinki vor, der terroristischen PKK/YPG Unterschlupf zu gewähren und sie zu unterstützen.