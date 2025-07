In Witten in Nordrhein-Westfalen steht ein Mann im Verdacht, aus rassistischen Motiven zwei Jugendliche angegriffen und geohrfeigt zu haben. Das berichtete die „Westfälische Allgemeine Zeitung“ (WAZ) am Donnerstag. Nach Angaben der Polizei handelt es sich um einen bereits polizeibekannten Wittener. Der Staatsschutz hat demnach die Ermittlungen aufgenommen.

Dem Bericht zufolge waren die 14 und 16 Jahre alten Jungen am Dienstagabend unterwegs, als plötzlich ein Mann den 14-Jährigen angriff. Wegen der dunklen Hautfarbe soll der 55-jährige Tatverdächtige den Jugendlichen beleidigt und ihn mit der flachen Hand mehrfach ins Gesicht geschlagen haben. Der 16-Jährige habe sich dazwischen gestellt. Die beiden Jugendlichen seien bei dem Vorfall leicht verletzt worden.