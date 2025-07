Kontakte zu rechtsextremem „Nordkreuz“: Schulbehörde darf Lehrer entlassen

Ein Grundschullehrer verlor seinen Job, weil er im rechtsextremen Netzwerk „Nordkreuz“ aktiv war. Gegen die Kündigung hatte der Lehrer geklagt. Vor dem Landesarbeitsgericht in Rostock scheiterte er nun am Ende in zweiter Instanz.