Ein palästinensischer Jugendlicher ist im Westjordanland durch Schüsse israelischer Soldaten verletzt worden und wenige Stunden später seinen Verletzungen erlegen. Der 16-jährige habe am Freitagabend in der Nähe des Dorfes Silwad in der Nähe von Ramallah Schussverletzungen erlitten und sei in der Nacht gestorben, teilten ein Behördenvertreter von Silwad und palästinensische Sicherheitskreise am Samstag mit. Die israelische Armee äußerte sich zunächst nicht.

Der Jugendliche befand sich nach Angaben des Behördenvertreters an einer Straße auf dem Weg zur benachbarten Siedlung Ofra, als er von den israelischen Soldaten verletzt wurde. Israelischen Streitkräfte haben ihre Einsätze im Westjordanland in den vergangenen Monaten verstärkt. Im Westjordanland wurden seitdem drei arabische Israelis und 46 Palästinenser getötet.