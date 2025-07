Der türkische Kommunikationsdirektor Fahrettin Altun wirft Griechenland „provokative“ Handlungen in der Ägäis vor. Trotz der „zahlreichen verantwortungslosen Aktionen“ Athens werde Ankara dennoch weiterhin auf Dialog und Diplomatie setzen, sagt Altun in einem am Samstag veröffentlichten Gastbeitrag für „Al-Dschasira“.

Griechenland heize die Spannungen um die umstrittenen Ägäis-Inseln immer wieder an, kritisiert Altun. Athen betreibe auf internationaler Ebene Propaganda gegen Türkiye und stelle Behauptungen auf, die nicht mit internationalem Recht vereinbar seien.

„Es ist für niemanden von Vorteil, für Spannungen in der Ägäis zu sorgen“, hält der Kommunikationsdirektor fest. Für die „provozierende Seite“ führe dies zu immer mehr negativen Konsequenzen.

Altun wirft griechischen Politikern zudem vor, durch die Spannungen in der Ägäis von „strategischen Misserfolgen“ abzulenken. „Wir möchten unseren Nachbarn und NATO-Verbündeten daran erinnern, dass diese Taktiken nur zu noch mehr strategischem Versagen führen.“