Tote bei Einsturz von Stierkampfarena

In einer Stierkampfarena in Kolumbien stürzte ein kompletter, vollbesetzter Abschnitt einer dreistöckigen Holztribüne ein. Zahlreiche Zuschauer wurden unter den Trümmerteilen begraben. Bei dem Unglück am Sonntag starben mindestens vier Menschen und mehr als 300 wurden verletzt.