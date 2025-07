Flut in Kastamonu: Rollstuhlfahrer geborgen

An der türkischen Schwarzmeerküste hat Starkregen zu heftigen Überschwemmungen geführt. Besonders schwer betroffen sind Menschen mit Behinderung. Die Küstenwache brachte mithilfe eines Hubschraubers einen Rollstuhlfahrer in der Stadt Kastamonu in Sicherheit.