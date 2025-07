Anlässlich des Beginns der Urlaubssaison haben der Gouverneur der türkischen Provinz Edirne, Hüseyin Kürşat Kırbıyık, und der Präsident des Amts für Auslandstürken und verwandte Gemeinschaften (YTB), Abdullah Eren, den Grenzübergang Kapıkule besucht. Beide erwarteten für das laufende Jahr mehr türkischstämmige Urlauber aus anderen Ländern als in den Jahren zuvor, teilten sie der Nachrichtenagentur Anadolu am Dienstag mit.

Vor Ort erkundigten sich demnach Kırbıyık und Eren über die Einreisebedingungen für die türkischstämmigen Urlauber. Laut dem Gouverneur wurde am Grenzübergang Kapıkule am letzen Wochenende ein merklicher Anstieg bei der Zahl der einfahrenden Kraftfahrzeuge festgestellt. „Unser zentrales Anliegen ist, dass wir die Ein- und Ausreise für die aus dem Ausland ankommenden Türkischstämmigen vereinfachen“, sagte Kırbıyık vor Journalisten. Zudem lud der Gouverneur die Urlauber auch zu einem Aufenthalt in der Provinz Edirne ein.

„Wir sind zum Grenzübergang Kapıkule gekommen, um uns über die Maßnahmen und Vorbereitungen zu erkundigen“, erklärte der YTB-Präsident. Laut Eren verbringen jedes Jahr mehr als 1,5 Millionen Türkischstämmige aus Europa ihren Urlaub in Türkiye. YTB unterstütze die Urlauber während ihrer Urlaubsfahrt und ihres Aufenthalts bei allen damit zusammenhängenden Anliegen.