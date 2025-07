Das populäre türkische Reiseziel Antalya erfreut sich derzeit einer großen Beliebtheit unter Touristen. Laut Gouverneur Ersin Yazıcı wurde am Samstag mit insgesamt 1003 An- und Abflügen am Flughafen der Stadt ein Rekord gebrochen, berichtete die Nachrichtenagentur Anadolu am Dienstag.

„Wir erleben eine Saison, in der mehrere Rekorde gebrochen werden“, erklärte Yazıcı. Im laufenden Jahr seien bislang mehr als vier Millionen Touristen in Antalya angekommen.

„Nach dem Flughafen in Istanbul haben wir den Flughafen mit dem meisten Verkehrsaufkommen“, so der Gouverneur weiter. „Wir sind glücklich und hoffen, dass alles noch besser wird.“

