Am 15. Juli jährt sich zum sechsten Mal der vereitelte Putsch in Türkiye. Der Türkisch-Amerikanische Nationale Lenkungsausschuss (TASC) hat aus diesem Anlass am Dienstag auf dem berühmten Times Square in New York 251 Paar Schuhe ausgelegt. Diese sollen die 251 Menschen symbolisieren, die in der Nacht des versuchten Staatsstreichs bei ihrem Widerstand gegen die Putschisten ihr Leben verloren.

Einsatz des türkischen Volkes für Freiheit und Demokratie verteidigt

Die Aktion trug den Titel „The Last Walk“ („Der letzte Gang“). Der TASC sprach den Familien der Opfer der Gewalt noch einmal seine Anteilnahme aus. Ein Sprecher der Einrichtung unterstrich in einer Ansprache, die Getöteten „haben Freiheit und Demokratie in Türkiye verteidigt“.

Verantwortlich gemacht für den Putsch wird die weltweit operierende Gülen-Sekte, die in Türkiye als „Fetullahistische Terrororganisation“ (FETÖ) bezeichnet wird. Deren Anführer Fetullah Gülen, der seit seiner Flucht aus Türkiye Ende der 1990er Jahre in den USA lebt, hat nach Erkenntnissen türkischer Sicherheitsbehörden den vereitelten Putsch gesteuert, der 251 Todesopfer und 2734 Verletzte hinterließ.

TASC: USA sollen dort untergetauchte FETÖ-Rädelsführer zur Rechenschaft ziehen

Ankara beschuldigt die FETÖ, hinter einer bereits seit Jahrzehnten laufenden Kampagne zu stehen, die darauf abzielt, den Staat durch die Unterwanderung türkischer Institutionen, insbesondere des Militärs, der Polizei und der Justiz, zu stürzen.

Türkiye begeht den 15. Juli als Tag der Demokratie und der nationalen Einheit mit landesweiten Veranstaltungen zum Gedenken an diejenigen, die bei der Niederschlagung der Putschisten ihr Leben verloren haben, und zur Erinnerung an den Mut der Nation.

Der TASC machte zudem den Wunsch des türkischen Volkes an die US-Regierung deutlich, den im Bundesstaat Pennsylvania lebenden Gülen und dessen Handlanger für den blutigen Putschversuch zur Rechenschaft zu ziehen.

