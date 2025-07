Der Technologiekonzern GE und sein türkischer Partner Inogen wollen in Türkiye eines der ersten Wind-Solar-Hybridprojekte umsetzen. Im Auftrag von Sertavul soll eine 30-Megawatt-Solaranlage entstehen, die mit dem 2020 gebauten 32-Megawatt-Windpark kombiniert werden soll, wie die Unternehmen bekannt gaben. Die Hybridanlage soll in der Provinz Mersin im Landkreis Mut entstehen.

Der Vorstandsvorsitzender von Sertavul, Kemal Taş, sagte auf einer Pressekonferenz am Montag, die Hybridanlage werde zu einer höheren Kapazität führen. Zudem werden damit eine bessere Versorgung ermöglicht.

Der GE-CEO bei Renewable Hybrids, Prakash Chandra, sagte am Montag in einer Pressemitteilung: „Dieses Projekt ist ein weiterer Meilenstein für das Wachstum von Hybridkraftwerken in Türkiye.“ Das Projekt werde die Infrastruktur in Türkiye stärken und dazu beitragen, die Energiewende zu beschleunigen. Es ermögliche zudem eine intelligente Energieverteilung, betonte Chandra.