Die Hilfslieferungen, die Israel nach einer fast dreimonatigen Blockade genehmigt hat, sind noch nicht bei den notleidenden Menschen in Gaza angekommen. Das sagte der UN-Sprecher Stéphane Dujarric. Die Waren befänden sich unter anderem wegen fehlender Genehmigungen noch in einem von Israel kontrollierten Bereich am Grenzübergang Kerem Schalom.