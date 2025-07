Times Square: Gedenken an Putschversuch in Türkiye

New York: Am berühmten Times Square erinnert der Türkisch-Amerikanische Nationale Lenkungsausschuss an die Opfer des vereitelten Putschversuches vom Juli 2016 in Türkiye. Insgesamt 251 Paar Schuhe sollen die Opfer der Putschnacht symbolisieren.