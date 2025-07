Der republikanische US-Senator Lindsey Graham hat seine Unterstützung für die Aufrüstung der türkischen F-16-Kampfjetflotte ausgesprochen. „Sie sind ein NATO-Verbündeter, und es liegt im nationalen Sicherheitsinteresse Amerikas, ihre Fähigkeiten in einer unruhigen Region zu stärken“, schrieb Graham auf Twitter. Dies würde auch der NATO und der regionalen Sicherheit zugutekommen, so Graham. Wenige Stunden zuvor hatte das Pentagon die Modernisierungspläne der türkischen F-16-Flotte befürwortet.

Ein solcher Schritt sei „ein Beitrag zur Sicherheit der NATO und damit zur Sicherheit der USA“, sagte die Staatssekretärin für Internationale Sicherheitsfragen im US-Verteidigungsministerium, Celeste Wallander, am Mittwoch am Rande des NATO-Gipfels in Madrid. „Daher unterstützt das US-Verteidigungsministerium die Modernisierungspläne von Türkiye für ihre F-16-Flotte voll und ganz.“ Die Pläne seien in Arbeit. Sie müssten noch Vertragsprozesse durchlaufen.

F-35 und S-400 Streitthemen zwischen USA und TürkiyeUm den Verkauf von US-Kampfflugzeugen an Türkiye gibt es seit langem Diskussionen: Eigentlich war das NATO-Land Teil eines Programms zur Entwicklung des US-Kampfjets F-35 und sollte diesen auch beziehen. Nachdem die Regierung in Ankara 2017 aber das russische Raketenabwehrsystem S-400 erworben hatte, schloss die US-Regierung Türkiye trotz Vereinbarung aus dem F-35-Programm aus. Washington behauptete, dass Russland über das Radar des S-400-Waffensystems an Daten über die Tarnkappenfähigkeiten der F-35-Jets gelangen könnte.

Türkiye wies diese Bedenken zurück und gab an, dass die S-400 in die NATO-Systeme integrierbar seien. Ankara entschied sich für den Kauf der S-400, weil die USA sich zuvor geweigert hatten, dem NATO-Bündnispartner Türkiye Patriot-Raketen zu verkaufen.

Ende vergangenen Jahres verkündete Erdoğan, die USA hätten Türkiye Jets vom Typ F-16 statt F-35 angeboten. Nach Angaben aus dem türkischen Verteidigungsministerium hat Ankara 40 neue F-16 und 79 Upgrade-Kits für die bereits eingesetzten F-16-Jets gefordert.