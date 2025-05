Die israelische Armee hat eine Videoaufnahme veröffentlicht, die Dr. Hussam Abu Safiya mit gefesselten Händen und Füßen in einem Gefängnis zeigt. Der Leiter des Kamal-Adwan-Krankenhauses im Nordes Gazas war am 27. Dezember 2024 nach der Erstürmung der Klinik festgenommen worden. Nach israelischen Angaben soll der Arzt am Samstag freigelassen werden.