Nach der Wiederwahl von Daniel Günther (CDU) zum Ministerpräsidenten in Schleswig-Holstein hat sich am Mittwoch in Kiel das neue schwarz-grüne Landeskabinett konstituiert. Im Anschluss daran zeigte sich Günther erfreut über die geschlossene Zustimmung der Koalitionsfraktionen für ihn. „Wir haben große Aufgaben für Schleswig-Holstein vor uns in den nächsten fünf Jahren“, sagte Günther. Die Koalition habe sich ehrgeizige Ziele gesetzt.

im Koalitionsvertrag ist auch ein Nationaler Aktionsplan gegen Rassismus vorgesehen. Antimuslimischer Rassismus soll wirksam bekämpft und die „Werte einer toleranten Gesellschaft“ sollen geschützt werden, heißt es. Zudem unterstütze die Regierung die Kooperation mit islamischen Religionsgemeinschaften, um das gegenseitige Verständnis der komplexen Vielfalt zu fördern. „Islamiq.de“ berichtete zuerst darüber.

Darüber hinaus soll der bestehende Dialog mit islamischen Religionsgemeinschaften fortgesetzt werden. Was den islamischen Bekenntnisunterricht an Schulen betrifft, werde die Regierung mit den Religionsgemeinschaften über eine Weiterentwicklung des Angebotes beraten. In Anbetracht dessen beabsichtigt die Regierung in Kooperation mit anderen Bundesländern, islamische Religionslehrkräfte und Imame in deutscher Sprache auszubilden.