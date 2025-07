Migration: EU-Innenkommissarin wirft Athen Rechtsbrüche vor

EU-Innenkommissarin Johansson hat Griechenland Gewalt und Rechtsbruch im Umgang mit Migranten an seinen Außengrenzen vorgeworfen. Damit bestätigt sie, was Türkiye bereits zuvor mehrfach in internationalen Foren zur Sprache gebracht hatte.