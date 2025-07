Der Facebook-Mutterkonzern Meta stellt sich einer internen Mitteilung zufolge im zweiten Halbjahr auf schwierigere Zeiten ein. Der Facebook-Eigentümer Meta hat seine Pläne für die Einstellung von Ingenieuren in diesem Jahr um mindestens 30 Prozent gekürzt, teilte CEO Mark Zuckerberg am Donnerstag seinen Mitarbeitern mit und mahnte sie, sich auf einen tiefen wirtschaftlichen Abschwung einzustellen.

Zuckerberg: Leute im Unternehmen, „die nicht hier sein sollten“„Wenn ich wetten müsste, würde ich sagen, dass dies einer der schlimmsten Abschwünge sein könnte, die wir in der jüngeren Geschichte erlebt haben“, sagte Zuckerberg in einer wöchentlichen Fragestunde für Mitarbeiter. Meta habe sein Ziel für die Einstellung von Ingenieuren im Jahr 2022 auf etwa 6000 bis 7000 reduziert, während ursprünglich etwa 10.000 neue Ingenieure eingestellt werden sollten, so Zuckerberg. Meta bestätigte die Einstellungspausen in groben Zügen im letzten Monat, aber genaue Zahlen wurden bisher nicht bekannt gegeben.

Zusätzlich zum Einstellungsstopp sagte er, dass das Unternehmen als Reaktion auf die Fluktuation bestimmte Positionen unbesetzt lasse und das Leistungsmanagement „aufdrehe“. Damit wolle Meta Mitarbeiter auszusortieren, die nicht in der Lage seien, aggressivere Ziele zu erreichen. „Realistisch betrachtet, gibt es wahrscheinlich eine Reihe von Leuten im Unternehmen, die nicht hier sein sollten“, machte Zuckerberg Druck auf die Meta-Angestellten.

„Unternehmen muss fehlerfrei und schlanker arbeiten“Das Unternehmen müsse „in einem Umfeld langsameren Wachstums“ fehlerfrei und schlanker arbeiten, erklärte auch Produktvorstand Chris Cox im internen Diskussionsforum des Unternehmens in einer Notiz. Neben der allgemeinen Wirtschaftslage setzen Meta auch Datenschutzbestimmungen zu, die aus Sicht des Unternehmens das Werbegeschäft beeinträchtigen.

Das Memo sollte „auf dem aufbauen, was wir bereits öffentlich über die Herausforderungen und Chancen gesagt haben, denen wir gegenüberstehen und auf die wir mehr Energie verwenden“, nahm ein Meta-Sprecher in einer Erklärung Stellung zu den Berichten.

In Erwartung einer möglichen Rezession in den USA haben Tech-Unternehmen aller Art ihre Ambitionen zurückgeschraubt. Der Kursverfall bei Meta fiel dabei stärker aus als bei den Konkurrenten Apple und Google.