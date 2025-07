Der türkische Minister für Jugend und Sport, Muharrem Kasapoğlu, hat angekündigt, jungen Menschen freien Eintritt in Museen zu gewähren. Dadurch soll ihnen die Möglichkeit zur optimalen Nutzung ihrer kulturellen, künstlerischen, sportlichen und Reiseaktivitäten ermöglicht werden. Die Ankündigung erfolgte im Rahmen einer Veranstaltung, die am Samstag im Rahmi M. Koç Museum in Istanbul stattfand.

An der Veranstaltung nahmen viele bekannte Persönlichkeiten aus der türkischen Kunst-, Kultur- und Geschäftswelt teil. Auch Politiker, Akademiker und führende Vertreter von Nichtregierungsorganisationen waren anwesend.

Unbegrenzte Möglichkeiten zum MuseumsbesuchMinister Kasapoğlu erklärte in seiner Ansprache, dass Personen zwischen 18 und 25 Jahren kostenlos eine digitale Museumskarte erhalten könnten. Er fügte hinzu, dass junge Menschen mit der MüzeKart GNS, die zwischen dem 1. Juli und dem 1. Oktober kostenlos zur Verfügung stünde, so viele Museen besuchen könnten, wie sie wollten. Dies sei aber nicht das einzige Angebot der Regierung in Ankara, um jungen Menschen in der warmen Jahreszeit eine sinnvolle Freizeitgestaltung zu ermöglichen.

„Unser Präsident hat noch eine großartige Nachricht für unsere jungen Freunde, die im Sommer gerne reisen: Unsere Jugendlichen haben die Möglichkeit, zwischen dem 15. Juli und dem 1. September kostenlos in unseren ausgewählten Studentenwohnheimen in 81 Provinzen zu übernachten“, fügte Kasapoğlu hinzu.

