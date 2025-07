Wie E-Auto-Pionier TOGG mitteilt, hat die türkische Energieregulierungsbehörde EPDK dem Antrag vom Tochterunternehmen Trugo auf Erteilung einer Betreiberlizenz für Ladenetze entsprochen. Als Tochterunternehmen produziert Trugo Ladegeräte, die es einer durchschnittlichen Batterie ermöglichen, 80 Prozent ihrer Kapazität innerhalb von 25 Minuten zu erreichen.

Auf Strecken mit einer hohen Verkehrsdichte will das Unternehmen alle 25 Kilometer und in Gebieten mit geringerer Nutzung alle 50 Kilometer Ladestationen aufstellen. Jede Ladesäule soll mit zwei Steckdosen ausgestattet werden. Insgesamt werden somit landesweit in 81 Provinzen 2000 Steckdosen für E-Autobesitzer zur Verfügung stehen.

Wertvoller Meilenstein in Entwicklung der Ladeinfrastruktur

Für den Ausbau der Ladeinfrastruktur in Türkiye habe das Unternehmen eigens Trugo gegründet, erklärte TOGG-CEO Mehmet Gürcan Karakaş in einer Pressemitteilung. „Wir freuen uns sehr, jetzt zu den lizenzierten Akteuren der Branche zu gehören“, fügte Karakaş hinzu.

Die Vergabe der Lizenz sei ein sehr wertvoller Meilenstein in der Entwicklung der türkischen Ladeinfrastruktur. Das Unternehmen TOGG sei entschlossen, seine Vorreiterrolle auch in den kommenden Jahren zu behaupten.