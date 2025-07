In Erfurt wurde der Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes Opfer eines rassistisch motivierten Angriffs. Laut Polizei warfen zwei Männer am Samstagmorgen gegen 4 Uhr in der Nähe der Vilnius-Passage eine Flasche auf das Einsatzfahrzeug des Unternehmens. Der Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes sei ausgestiegen und habe die beiden Täter zur Rede stellen wollen. Daraufhin sollen die Männer den syrische Mitarbeiter in einer ausländerfeindlichen Weise beleidigt sowie auf ihn eingeschlagen haben.

Das verletzte Opfer habe sich dem Polizeibericht zufolge in sein Fahrzeug retten und den Notruf verständigen können. Die beiden Männer waren in Begleitung einer Frau und flohen nach dem Angriff in eine unbekannte Richtung vom Tatort. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.