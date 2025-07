USA: 14 Schüsse im fließenden Verkehr

Erneut Waffengewalt, erneut in den USA: Ein Vorfall in Woodstock, Georgia, bei dem ein Autofahrer 14 Schüsse in ein Auto neben ihm abfeuerte, hat einmal mehr die Debatte um schärfere Eignungskontrollen für den Waffenbesitz angefacht.