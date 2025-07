Türkiye hatte Armenien angeboten, die erste Runde der Normalisierungsgespräche zwischen den beiden Ländern in der armenischen Hauptstadt Eriwan auszurichten. Das sagte der türkische Außenminister Mevlüt Çavuşoğlu am Montag auf einer gemeinsamen Pressekonferenz der Außen- und Innenminister Türkiyes und Österreichs in der Hauptstadt Ankara.

„Wir haben Armenien angeboten, dass wir das erste Treffen in Eriwan abhalten können, aber Armenien ist aufgrund des innenpolitischen Drucks noch nicht dazu bereit“, erklärte der türkische Diplomat.

Angebot Çavuşoğlus bleibt weiter aufrechtÇavuşoğlu sagte, dass die armenische Diaspora bezüglich des türkisch-armenischen Normalisierungsprozesses geteilter Meinung sei. In diesem Zusammenhang fänden Proteste von extremistischen Gruppen auf armenischen Straßen statt.

„Wir danken Österreich (für die Ausrichtung der Normalisierungsgespräche)“, sagte der türkische Außenminister und fragte: „Aber warum sollten die nächsten Treffen nicht in Türkiye oder in Armenien stattfinden?“

Der türkische Außenminister bekräftigte, dass sein Land auch in jeder Phase des Normalisierungsprozesses zwischen Armenien und Aserbaidschan mit im Gespräch sei. Ankara unterstütze die Normalisierung zwischen den beiden Ex-Sowjetrepubliken.

Gespräche gehen weiterDie türkischen und armenischen Gesandten für die Normalisierung der Beziehungen hielten am Freitag in Wien ihr viertes Treffen ab. Dabei einigten sie sich darauf, die Landgrenze zwischen den beiden Ländern für Bürger aus Drittländern „zum frühestmöglichen Zeitpunkt“ zu öffnen, so das türkische Außenministerium am Freitag.

Die erste Runde der Normalisierungsgespräche hatte am 14. Januar in Moskau stattgefunden. Dort hatten beide Parteien vereinbart, die Verhandlungen ohne Vorbedingungen fortzusetzen. So hieß es in einer nach dem Treffen veröffentlichten Erklärung.

Die türkischen und armenischen Gesandten trafen sich zum zweiten Mal am 24. Februar in Wien, und das dritte Treffen fand am 3. Mai ebenso in der österreichischen Hauptstadt statt.

Wiederaufnahme kommerziellen Flugverkehrs als MeilensteinAm 12. März fand zudem am Rande des Antalya Diplomacy Forum ein historisches bilaterales Treffen zwischen den Außenministern Türkiyes und Armeniens statt. Im Rahmen dieser Bemühungen haben beide Länder am 2. Februar nach einer zweijährigen Unterbrechung auch den kommerziellen Flugverkehr wieder aufgenommen.

