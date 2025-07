Im Ringen um die NATO-Mitgliedschaft von Finnland und Schweden ist ein weiterer Schritt vollzogen worden: Die Beitrittsprotokolle sind am Dienstag in Brüssel unterzeichnet worden. „Wir werden uns vollständig an das Drei-Parteien-Memorandum halten“, versicherte die schwedische Außenministerin Ann Linde laut der Nachrichtenagentur Anadolu nach der Unterzeichnungszeremonie.

Die Beitrittsprotokolle müssen nun die nationalen Ratifizierungsprozesse der NATO-Mitgliedsstaaten erfolgreich durchlaufen. „Ich hoffe, dass die Ratifizierungsprozesse schnell voranschreiten“, sagte Linde.

Stockholm habe bei den bisherigen NATO-Verhandlungen die Bedenken von Türkiye „sehr ernst genommen“. Dabei habe ein respektvolles Klima geherrscht, fügte Linde hinzu. Nach dem Beitritt zur Nordatlantischen Allianz werde Stockholm in Abstimmung mit Türkiye arbeiten.

Auch der finnische Außenminister Pekka Haavisto hofft eigenen Aussagen zufolge auf eine zügige Ratifizierung der Beitrittsprotokolle. „In der Absichtserklärung sind wir auf alle Bedenken von Türkiye eingegangen“, so der Minister. Deshalb gehe er nun davon aus, dass Ankara dem NATO-Beitritt der nordischen Staaten zustimmen werde.

